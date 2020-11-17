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​Tesla увійде в індекс S&P 500

Акції культової компанії отримають статус інституційних.

​Tesla увійде в індекс S&P 500
Tesla
Фото: EPA/UPG

Акції автомобільної компанії Tesla Inc. наприкінці цього року увійдуть в біржовий індекс S&P 500.

Індексний комітет S&P Dow Jones Indices у понеділок оголосив, що це станеться 21 грудня, повідомляє Bloomberg.

Капіталізація компанії на сьогодні становить майже 390 млрд доларів, що зробить її найбільшим додаванням в історії індексу. Через це не виключено, що Tesla будуть включати в індекс частинами.

Кого Tesla замінить в індексі, стане відомо пізніше.

Компанія Ілона Маска давно відповідала вимогам S&P 500 з капіталізації (не менше 8,2 млрд доларів), але останній формальний критерій - чотири підряд квартали з прибутком - було виконано тільки цього року. На ринку очікували, що рішення про включення Tesla в S&P 500 буде прийнято ще у вересні, але тоді індексний комітет обрав менш знамениті компанії Etsy, Teradyne і Catalent.

Bloomberg порівнює потрапляння Tesla в S&P 500 з обрядом зрілості.

Водночас це призведе до перерозподілу активів на десятки мільярдів доларів. Індексним фондам доведеться продати величезну кількість акцій інших компаній, щоб звільнити місце під Tesla. З іншого боку, цим гарантованим попитом можуть скористатися давні інвестори компанії, для яких настає безпечний момент для продажу своїх акцій.

В короткостроковій перспективі ці зустрічні рухи можуть збільшити волатильність на ринку. Але надалі наявність інституційних інвесторів стишить коливання акцій Tesla, які зараз дуже чутливі до ринкових новин.

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