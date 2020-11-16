S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні "В" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні "В" зі стабільним прогнозом.

Стабільний прогноз, на думку S&P, пояснюється тим, що Київ зможе підтримувати сильні фінансові показники в період рецесії, пов'язаної з COVID-19, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики очікують, що адміністрація міста дотримуватиметься впроваджених урядом обмежень, забезпечить повне покриття дефіциту бюджету накопиченими залишками грошових коштів на рахунках.

Окрім того, прогнозується, що Київ залучатиме помірний обсяг запозичень у середньостроковій перспективі.

При цьому в S&P не виключили зниження рейтингу Києва в разі погіршення суверенних кредитних рейтингів України, а також якщо керівництво столиці зіткнеться зі складнощами в забезпеченні збалансованості бюджету, що може призвести до структурно вищого дефіциту, істотного та швидкого накопичення боргу.

Водночас підвищення рейтингу можливе в разі загального поліпшення рейтингу України, а також у разі вдосконалення столицею практики управління боргом і ліквідністю і за подальшого покращення ситуації на ринках капіталу й у банківському секторі.

При цьому в S&P зазначають, що рейтинг Києва, як і раніше, обмежений нестійкою централізованою системою муніципальних фінансів, слабкою платіжною культурою міста й дефолтами за зобов'язаннями в минулому.

Аналітики зазначили, що економіка Києва активно відновлюється з 2015 року, проте вони прогнозують, що поточного року ця тенденція припиниться через вплив COVID-19.

Згідно з прогнозами S&P, валовий регіональний продукт Києва на душу населення у 2020 році скоротиться до 294,1 тис. грн з 304,6 тис. грн минулого року, у 2021-му - до 323,94 тис. грн, у 2022-му - до 349,38 тис. грн.