За розтрату $9 млн судитимуть колишнього голову правління банку

Імовірно, мова про "АКБ Банк", який збанкрутував у 2014 році.

Колишній голова правління банку постане перед судом за розтрату 9 млн доларів США.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Офісом Генерального прокурора скеровано до Автозаводського районного суду міста Кременчука обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління одного із банків за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що посадовець вчинив розтрату понад 9 млн доларів США коштів банку під час передачі в заставу грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку в банківській установі іноземної держави.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ. Підтримання публічного обвинувачення забезпечуватиметься прокурорами Офісу генерального прокурора.

Назви банку в повідомленні немає, але з наведених обставин та місця розгляду обвинувального акта виглядає, що мова про "АКБ Банк", який збанкрутував у 2014 році.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який займався ліквідацією "АКБ Банк", у 2017 році повідомляв, що банк виступив майновим поручителем за кредитом, який австрійський Meinl Bank видав кіпрській компанії Agalusko Investment LTD. На забезпечення позики були передані 9 млн доларів США, які були на кореспондентському рахунку "АКБ Банку" в австрійській фінустанові.