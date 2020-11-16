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В "Слузі народу" сподіваються розглянути бюджет-2021 в грудні

Вона також зазначила, що парламент очікує 20 листопада отримати від уряду бюджетні висновки до другого читання.

В "Слузі народу" сподіваються розглянути бюджет-2021 в грудні
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховна Рада розгляне проект державного бюджету на 2021 рік у цілому в середині грудня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"За Бюджетним кодексом треба було до 1 грудня прийняти ... Але я з самого початку дивилася на це більш реалістично, якийсь нормальний дедлайн - це середина грудня, прийняття бюджету в цілому", - сказала Кравчук.

Вона також зазначила, що парламент очікує 20 листопада отримати від уряду бюджетні висновки до другого читання.

"Це ті зміни, які вони пропонують до другого читання. На початку грудня збереться бюджетний комітет, їх обробить, і направимо їх в зал", - додала Кравчук.

Нагадаємо,раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припустив, що Верховна Рада не зможе ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2021 рік у цьому році.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів. 

19 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

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