Huawei продав бренд Honor через санкції США

Китайська компанія Huawei Technologies продала дочірній бренд бюджетних смартфонів Honor.

У своєму повідомленні компанія пояснює угоду "надзвичайним тиском", під яким вона знаходиться останнім часом. Мова йде про американські санкції, через які Huawei втратила стабільний доступ до запчастин, необхідних для виробництва телефонів.

Новим власником Honor стане консорціум, який об'єднує кілька десятків китайських дилерів бренду Honor на чолі з дистрибутором Digital China. Для угоди вони створили нову компанію під назвою Shenzhen Zhixin New Information Technology Co Ltd.

Як стверджується, угода є "ринковою інвестицією заради порятунку ланцюга постачання Honor", під брендом якого щорічно продається понад 70 млн смартфонів нижнього та середнього цінового діапазону.

Вартість угоди в повідомленні не вказано. За даними Reuters, вона становить 100 млрд юанів, або 15,2 млрд доларів.

Після завершення угоди Huawei не матиме жодної акції в Honor та не буде займатися управлінням цього бренду.

Нагадаємо, що у травні 2019 року президент США Дональд Трамп заборонив використовувати в США телеком-обладнання компаній, які "загрожують" Америці, а Міністерство торгівлі США оголосило про намір внести китайську компанію Huawei в чорний список.

Після цього кілька американських компаній, в тому числі Google і Intel, прийняли рішення відмовитися від співпраці з Huawei, а у вересні 2020 року вступила в силу повна заборона на продаж напівпровідників компанії Huawei.