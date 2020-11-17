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НБУ видав 16 банкам 16 мільярдів рефінансу

Найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

НБУ видав 16 банкам 16 мільярдів рефінансу
Фото: flick НБУ

Національний банк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років). 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн. Чотири банки отримали 431 млн грн рефінансу на 84 дні, 12 банків - 16,146 млрд грн на 1820 днів

Усі кошти отримали під ставку у 6%, свідчать дані НБУ.

Найбільшу суму отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років. Альфа-Банк отримав 2,8 млрд грн на 5 років, Акордбанк - 700 млн грн.

Великі суми на 5 років також отримали ТАСкомбанк (570 млн грн) та Банк Альянс (500 млн грн).

Рефінансування отримали:

  • Банк ¾ – 257 млн грн
  • Банк "Січ" – 250 млн грн
  • Перший інвестиційний банк – 185 млн грн
  • Банк "Львів" – 139 млн грн
  • Банк Кредит Дніпро – 115 млн грн
  • Індустріалбанк – 75 млн грн
  • Кристалбанк – 63 млн грн
  • Банк Авангард – 60 млн грн
  • Банк Грант – 46 млн грн
  • Піреус Банк МКБ – 40 млн грн
  • Банк "Глобус" – 19 млн грн.

НБУ називає усі банки, але не конкретизує терміни їхнього рефінансування, тому банки з меншими сумами можуть бути як серед тих, хто брав кошти на 84 дні, так і серед тих, хто взяв кошти на 1820 днів.

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