НБУ видав 16 банкам 16 мільярдів рефінансу

Національний банк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років). 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн. Чотири банки отримали 431 млн грн рефінансу на 84 дні, 12 банків - 16,146 млрд грн на 1820 днів

Усі кошти отримали під ставку у 6%, свідчать дані НБУ.

Найбільшу суму отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років. Альфа-Банк отримав 2,8 млрд грн на 5 років, Акордбанк - 700 млн грн.

Великі суми на 5 років також отримали ТАСкомбанк (570 млн грн) та Банк Альянс (500 млн грн).

Рефінансування отримали:

Банк ¾ – 257 млн грн

Банк "Січ" – 250 млн грн

Перший інвестиційний банк – 185 млн грн

Банк "Львів" – 139 млн грн

Банк Кредит Дніпро – 115 млн грн

Індустріалбанк – 75 млн грн

Кристалбанк – 63 млн грн

Банк Авангард – 60 млн грн

Банк Грант – 46 млн грн

Піреус Банк МКБ – 40 млн грн

Банк "Глобус" – 19 млн грн.

НБУ називає усі банки, але не конкретизує терміни їхнього рефінансування, тому банки з меншими сумами можуть бути як серед тих, хто брав кошти на 84 дні, так і серед тих, хто взяв кошти на 1820 днів.