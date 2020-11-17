Фінансування науки у 2021 році збільшать майже на 2 млрд грн

В Кабміні заявили, що принциповим є питання фінансування українських антарктичних досліджень.

У 2021 році Кабінет міністрів планує збільшити фінансування науки у 2021 році буде збільшено майже на 2 млрд грн.

Про це повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

"У кошторисі на наступний рік загальний обсяг видатків на наукову і науково-технічну діяльність сягатиме майже 12 млрд гривень. Із них – 9,2 млрд спрямовано на загальний фонд, а 2,8 млрд – у спеціальний", - сказав Єрмоличев.

За його словами, під час визначення обсягів фінансування сфери насамперед намагалися зміцнити інструменти технологічного розвитку держави.

"Серед бюджетних маркерів відзначу зростання грантової підтримки наукових і науково-технічних проєктів через Національний фонд досліджень та запровадження грантового принципу фінансування досліджень галузевими науковими установами. Близько 73% усього фінансування припадає на Національну академію наук та національні галузеві академії наук", - додав заступник міністра.

Він зауважив, що принциповим є питання фінансування українських антарктичних досліджень.

"Для вивчення навколишнього середовища Антарктичного регіону, забезпечення умов проживання і діяльності нашої експедиції на станції "Академік Вернадський" у бюджеті-2021 враховано 128,5 млн гривень. Науковим установам Національної академії наук, зокрема і лабораторіям молодих учених Академії, враховано видатки у розмірі 479,2 млн гривень. Сподіваюся парламентарії остаточно затвердять ці та інші наукові видатки бюджету-2021", - підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, у 2019 Кабмін запровадив грантову систему фінансування науки. Відзначається, що грантова система дозволить сильніше зорієнтувати дослідження на потреби держави і розшити канали державної фінансової підтримки вчених.