«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
Арнольда Шварценеггера в ЮАР ударили ногой в спину
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Портнов вернулся в Украину
Портнов вернулся в Украину
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Кличко проверил на прочность стеклянный пол на площадке моста через Владимирский спуск
Кличко проверил на прочность стеклянный пол на площадке моста через Владимирский спуск
Порошенко выступил с последним обращением на посту Президента Украины
Порошенко выступил с последним обращением на посту Президента Украины
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
Зеленский пообещал Раде неприятности за инаугурацию 20 мая
ГлавнаяМир

​Google отключит Huawei от некоторых обновлений Android

Huawei не сможет использовать сервисы Google play и Gmail.

​Google отключит Huawei от некоторых обновлений Android
Huawei
Фото: EPA/UPG

Корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой  на агентство Reuters.

Это означает, что Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, а также не сможет рассчитывать на техническую поддержку. В Google продолжается обсуждение вариантов сотрудничества с Huawei на новых условиях, уточняет агентство.

Напомним, США подозревают Huawei в шпионаже. Министерство торговли США собирается внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности" страны. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также