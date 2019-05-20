​Google отключит Huawei от некоторых обновлений Android

Корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

Это означает, что Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

У Huawei останется доступ к Android, но только в той версии, которая находится на открытых источниках. Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, а также не сможет рассчитывать на техническую поддержку. В Google продолжается обсуждение вариантов сотрудничества с Huawei на новых условиях, уточняет агентство.

Напомним, США подозревают Huawei в шпионаже. Министерство торговли США собирается внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности" страны. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.