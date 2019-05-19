SpaceX подала в суд на правительство США. Об этом говорится в статье The Washington Post. Компания просит не разглашать детали иска, так как он содержит конфиденциальную служебную информацию.

"Заявление поступило в Федеральный суд США, который, в частности, рассматривает споры с американским правительством о государственных контрактах. Суд примет окончательное решение о доступе к деталям иска", - говорится в материале.

Издание пишет, что поводом для него стали крупные госконтракты на космические запуски. Речь идет о миллиардах долларов.

В прошлом году SpaceX проиграла контракт на запуски военных спутников, в конкурсе участвовали две другие компании, которые в результате получили более двух миллиардов долларов. Как отмечает The Washington Post, в связи с этим SpaceX опасается, что окажется в невыгодном положении. Также в качестве причин опасений издание указывает лоббирование в правительстве интересов космической компании Blue Origin Джеффа Безоса.

В следующем году Минобороны США планирует провести аналогичный конкурс и выбрать две компании для своих запусков.

Ранее SpaceX несколько раз подавала иски к правительству США - в 2014 и в 2019 годах. Первый конфликт сторонам удалось урегулировать, после чего SpaceX получила несколько госконтрактов. В этом году компания отозвала поданный иск без объяснения причин.

Напомним, в начале мая SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon.