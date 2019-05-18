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​Правящая коалиция одержала неожиданную победу на парламентских выборах в Австралии

Согласно соцопросам, преимущество накануне выборов было на стороне лейбористов.

​Правящая коалиция одержала неожиданную победу на парламентских выборах в Австралии
Скотт Моррисон
Фото: EPA/UPG

Правящая консервативная Либерально-национальная коалиция одержала неожиданную победу на парламентских выборах в Австралии, которые состоялись в субботу, 18 мая.

Как пишет BBC, в течение двух лет Лейбористская партия опережала ЛНК в опросах, однако в день выборов австралийцы отдали предпочтение правоцентристам.

Их лидер, премьер-министр Скотт Моррисон, комментируя выборы, заявил, что "всегда верил в чудеса". По предварительным результатам, ЛНК получит 74 мандатов в 151-местном парламенте, тогда как для абсолютного большинства необходимо по меньшей мере 76. В то же время, по данным издания news.com.au, в новый созыв не попал бывший премьер-министр Тони Эбботт, представляющий Либеральную партию.

Лейбористы получают только 66 мандатов. Их лидер Билл Шортен уже признал поражение и объявил о намерении уйти в отставку.

В Австралии действует обязательное голосование, и в этом году в выборах приняли участие рекордное количество избирателей - 16,4 млн человек. За неявку полагается штраф в размере 20 австралийских долларов.

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