Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, якщо очільник США знову запросить його "для вирішення реальних проблем".

Про це пише Bloomberg та ВВС.

Про це він заявив у Лондоні після участі в безпековому саміті європейських лідерів.

"Якщо президент США запросить для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова прийняти угоду про корисні копалини. Її можуть підписати міністри. Україна не відмовляється від пропозиції незалежно від того, що сталося, і готова прийняти угоду.

Як пише ВВС, Зеленський сказав, що зараз неправильно обговорювати відмову від території, захопленої Росією.

Хоча Зеленський визнав залежність України від підтримки США та висловив повагу до Трампа, обох основних політичних партій Штатів та країни в цілому,вВін не буде вибачатися перед американським президентом і "не висловлюватиме жаль" за те, що сталося в Овальному кабінеті.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – сказав Зеленський.