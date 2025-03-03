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Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"

Український президент готовий до будь-якого формату конструктивного діалогу зі США.

Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у Білому домі
Фото: EPA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, якщо очільник США знову запросить його "для вирішення реальних проблем". 

Про це пише Bloomberg та ВВС

Про це він заявив у Лондоні після участі в безпековому саміті європейських лідерів. 

"Якщо президент США запросить для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей – я приїду", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова прийняти угоду про корисні копалини. Її можуть підписати міністри. Україна не відмовляється від пропозиції незалежно від того, що сталося, і готова прийняти угоду.

Як пише ВВС, Зеленський сказав, що зараз неправильно обговорювати відмову від території, захопленої Росією.

Хоча Зеленський визнав залежність України від підтримки США та висловив повагу до Трампа, обох основних політичних партій Штатів та країни в цілому,вВін не буде вибачатися перед американським президентом і "не висловлюватиме жаль" за те, що сталося в Овальному кабінеті.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – сказав Зеленський.

  • Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності. 
  • Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали, пресконференцію президентів скасували, українській делегації навіть не дали можливості пообідати, як це передбачалося, натомість наказавши піти.
  • А вже 2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому, який закінчився суперечкою з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. 
  • У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради. 
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