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Премʼєр Чехії закликав Європу збільшити допомогу Україні та витрати на власну оборону до 3% ВВП

Петр Фіала наголосив, що Європа повинна добре озброїтися, якщо хоче стійкого та довгострокового миру.

Премʼєр Чехії закликав Європу збільшити допомогу Україні та витрати на власну оборону до 3% ВВП
Прем'єр Чехії Петр Фіала
Фото: пресслужба кабміну

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала закликав Європу збільшити допомогу Україні та витрати на власну оборону до 3% ВВП.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Європа стоїть перед великим історичним випробуванням. Вона повинна подбати про свою безпеку і добре майбутнє. Ніхто інший за нас цього не зробить. Якщо ми не хочемо, щоб агресивна Росія продовжувала експансію лише за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити військову підтримку України. І якщо ми хочемо стійкого та довгострокового миру, ми повинні добре озброїтися. Це буде неможливо без збільшення витрат на оборону щонайменше до 3% ВВП”, – написав Фіала.

За його словами, кожен, хто говорить протилежне, загрожує національній безпеці Чеської Республіки. І після вчорашнього дня це як ніколи актуально.

“Наш історичний досвід показує, що якщо ми швидко не нарощуватимемо зусиль і дозволимо агресору диктувати умови, то добром ми не закінчимо. Це те, чого я буду дотримуватися на завтрашній зустрічі в Лондоні”, – зазначив Фіала.

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