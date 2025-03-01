Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
Білий дім звинуватив українців у великій кількості СЗЧ і написав, що більшість готова на територіальні поступки
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
На фронті загинув Василь Ратушний – учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

За день окупанти поранили на Херсонщині 10 людей, зокрема і дитину

Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну. 

За день окупанти поранили на Херсонщині 10 людей, зокрема і дитину
обстріли Білозерки, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж дня окупанти поранили 10 мешканців Херсонщини, зокрема і дитину. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну. Російські військові вкотре атакували область артилерією та за допомогою дронів.

Про це повідомили у обласній прокуратурі. 

"Станом на 17:00 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілів людей, серед них дитина 2013 року народження. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну", – зазначили у прокуратурі. 

Протягом дня окупанти скидали вибухівку з дрона в Антонівці. Троє людей зазнали поранень. 

За аналогічних обставин у Кіндійці  постраждало двоє людей. 

Дві людини отримали поранення у Херсоні, одна в Козацькому, ще один чоловік дістав травм у Великій Олександрівці. У Дар'ївці травмовано одну дорослу людину та хлопця 11 років. 

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти,автотранспорт тощо.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – наголосили у прокуратурі. 

  • Нещодавно унаслідок атаки ворожого дрона у Золотій Балці Херсонської області загинув чоловік.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies