За день окупанти поранили на Херсонщині 10 людей, зокрема і дитину

Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну.

Упродовж дня окупанти поранили 10 мешканців Херсонщини, зокрема і дитину. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну. Російські військові вкотре атакували область артилерією та за допомогою дронів.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

"Станом на 17:00 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілів людей, серед них дитина 2013 року народження. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну", – зазначили у прокуратурі.

Протягом дня окупанти скидали вибухівку з дрона в Антонівці. Троє людей зазнали поранень.

За аналогічних обставин у Кіндійці постраждало двоє людей.

Дві людини отримали поранення у Херсоні, одна в Козацькому, ще один чоловік дістав травм у Великій Олександрівці. У Дар'ївці травмовано одну дорослу людину та хлопця 11 років.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти,автотранспорт тощо.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – наголосили у прокуратурі.