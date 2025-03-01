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У Дніпропетровській області унаслідок обстрілу поранений чоловік

Росіяни упродовж дня майже 20 разів атакували Нікопольщину. 

У Дніпропетровській області унаслідок обстрілу поранений чоловік
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровськійобласті поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину майже два десятки разів. Бив з артилерії та дронами-камікадзе. Тероризував Нікополь,  Покровську,  Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі. 

Поранення отримав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. 

Пошкоджені інфраструктура, заправка, 4 приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Побиті авто. Зачепило газогони і лінії електропередач.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського обстрілу
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російського обстрілу

  • 27 лютого російська окупаційна армія вбила мешканця Нікопольського району Дніпропетровської області.
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