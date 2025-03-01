Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровськійобласті поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину майже два десятки разів. Бив з артилерії та дронами-камікадзе. Тероризував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі.

Поранення отримав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені інфраструктура, заправка, 4 приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Побиті авто. Зачепило газогони і лінії електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російського обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російського обстрілу