Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровськійобласті поранений чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину майже два десятки разів. Бив з артилерії та дронами-камікадзе. Тероризував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади", – написав він у телеграмі.
Поранення отримав 63-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
Пошкоджені інфраструктура, заправка, 4 приватні будинки понівечені та ще один – частково зруйнований. Побиті авто. Зачепило газогони і лінії електропередач.
- 27 лютого російська окупаційна армія вбила мешканця Нікопольського району Дніпропетровської області.