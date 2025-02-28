Росіяни вбили 50-річного чоловіка у Золотій Балці на Херсонщині

Унаслідок атаки ворожого дрона у Золотій Балці Херсонської області загинув чоловік.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 28 лютого російська армія здійснила атаку дроном по одній із вулиць у с. Золота Балка. Унаслідок влучання у приватний будинок, 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям.