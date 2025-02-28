​Кабмін передбачив відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які перебували у полоні в РФ

Для цього потрібна виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Для цивільних, які перебували в полоні окупантів уряд затвердив право на отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

У Міноборони пояснили, що для отримання відстрочки від призову необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.