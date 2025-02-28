​Кабмін передбачив відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які перебували у полоні в РФ

Для цивільних, які перебували в полоні окупантів уряд затвердив право на отримання відстрочки від мобілізації.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
У Міноборони пояснили, що для отримання відстрочки від призову необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.
- Торік у вересні Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391, згідно з яким вносяться зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову.
- Закон передбачає відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.