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​Кабмін передбачив відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які перебували у полоні в РФ

Для цього потрібна виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

​Кабмін передбачив відстрочку від мобілізації цивільним українцям, які перебували у полоні в РФ
мобілізація
Фото: poltava.to

Для цивільних, які перебували в полоні окупантів уряд затвердив право на отримання відстрочки від мобілізації.

Про це повідомило Міністерство оборони.

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Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період». 

У Міноборони пояснили, що для отримання відстрочки від призову необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

  • Торік у вересні Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11391, згідно з яким вносяться зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову.
  • Закон передбачає відстрочку від призову для військовозобов’язаних, чиї близькі родичі, зокрема "рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра", загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.
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