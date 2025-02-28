На Одещині та Київщині затримали організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade.

На Одещині та Київщині затримали організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade.
Як зазначає поліція, зловмисники переконували громадян вкладати гроші у їхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.
Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.
Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
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Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції – 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини – (067) 910 35 29.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової «піраміди».