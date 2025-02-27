Двох посадовців ЗСУ підозрюють в організації корупційної схеми в ТЦК

Повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК та СП Києва та одному із ТЦК та СП Волинської області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їх "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру "Оберіг".

Вартість таких "послуг" становила 4 тисячі доларів США. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав гроші.

Згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має ще один "налагоджений механізм" з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області та може допомогти зробити це за гроші.

Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар регіону, та має відповідні зв’язки.

Для того, щоб оновити дані, "клієнтам" навіть не потрібно їхати до Волинської області. Посадовець запевняв, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання "клієнтів" на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила 9 тисяч доларів США.

"У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ, зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду", – зазначили у ДБР.

За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря. Посадовцям повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, щоб повідомити про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП м. Києва та одного із ТЦК та СП Волинської області, які діяли у змові з фігурантами.