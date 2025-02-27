Повітряна тривога у області тривала майже 7 годин.

Три райони Київської області постраждали унаслідок російської дронової атаки. Пошкоджене підприємство та будинки.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Фото: Київська ОВА Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині

Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області:

У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки.

У Обухівському районі унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

Фото: Київська ОВА Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині

Всі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.