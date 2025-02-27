Три райони Київської області постраждали унаслідок російської дронової атаки. Пошкоджене підприємство та будинки.
Про це повідомили у Київській ОВА.
"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.
Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області:
- У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі.
- У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки.
- У Обухівському районі унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.
Всі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
- Раніше на Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу.