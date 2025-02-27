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Три райони Київщини постраждали унаслідок російської дронової атаки

Повітряна тривога у області тривала майже 7 годин.

Три райони Київщини постраждали унаслідок російської дронової атаки
Ліквідація наслідків дронової атаки
Фото: Київська ОВА

Три райони Київської області постраждали унаслідок російської дронової атаки. Пошкоджене підприємство та будинки.

Про це повідомили у Київській ОВА. 

"Чергова неспокійна ніч на Київщині. Область була масовано атакована ворожими БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. 

Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині
Фото: Київська ОВА
Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині

Наслідки ворожої атаки фіксуються в трьох районах області: 

  • У Бориспільському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа на промисловому підприємстві. Загорання ліквідовано. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, два автомобілі. 
  • У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки. 
  • У Обухівському районі унаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині
Фото: Київська ОВА
Ліквідація наслідків дронової атаки на Київщині

Всі служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • Раніше на Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу.
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