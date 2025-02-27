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Румунський Сенат підтримав закон про збиття дронів у повітряному просторі без дозволу НАТО

Залишився тільки підпис виконувача обов'язків президента.

Румунський Сенат підтримав закон про збиття дронів у повітряному просторі без дозволу НАТО
Уламки шахеда, знайдені на території Румунії
Фото: digi24.ro

У румунському парламенті завершився розгляд законопроєкту, який дозволить збройним силам країни реагувати на порушення повітряного простору безпілотниками без погодження із НАТО.

Як пише "Європейська правда", Сенат підтримав документ, що визначає право військових "знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль" несанкціоновані БПЛА. Далі свій підпис під законом має поставити президент - а за нинішніх обставин виконувач обов'язків Іліє Боложан.

На території Румунії неодноразово знаходили уламки безпілотників, якими Росія атакувала південь Одеської області, зокрема порти на Дунаї. Без дозволу командування НАТО румунські сили протиповітряної оборони не могли збивати дрони, що залітали на територію держави. 

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