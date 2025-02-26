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Від російських обстрілів поранення отримали троє жителів Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 138 обстрілів області.

Від російських обстрілів поранення отримали троє жителів Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 26 лютого, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 138 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 232 вибухи. 

Зокрема, по Глухівській громаді росіяни били дроном та КАБами, одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено 2 цивільні автомобілі, 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення.

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По Миколаївські громаді ворог бив з РСЗВ, дві особи отримали поранення, пошкоджено приміщення ліцею, 13 приватних будинків та 4 цивільних автомобілі.

Краснопільську, Есманьську та Шалигинську громади атакували з мінометів та дронами.

По Великописарівській громаді армія РФ била мінометами, артилерією, дронами та НАРами з авіації. 

Хотінську громаду окупанти атакували артилерією, мінометами, дронами та КАБом.

По Юнаківській та Середино-Будській громадам російські військові вдарили з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами загарбники атакували Новослобідську та Білопільську громади, а Хутір-Михайлівську - мінометами.

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