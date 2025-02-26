Зеленський: наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці

Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів.

Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів”, - сказав президент.

Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

“Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру”, - наголосив голова держави.