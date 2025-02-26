Зеленський: наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці

Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів”, - сказав президент.
Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.
“Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру”, - наголосив голова держави.
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25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
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Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».
- Опісля Володимир Зеленський на пресконференції озвучив деталі про угоду. У погодженому документі про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.