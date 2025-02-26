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Зеленський: наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці

Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів.

Зеленський: наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів”, - сказав президент. 

Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом

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“Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру”, - наголосив голова держави.

  • 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.

  • Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України».

  • Опісля Володимир Зеленський на пресконференції озвучив деталі про угоду. У погодженому документі про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.
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