Попри щоденні масовані обстріли у Костянтинівці на Донеччині залишаються 15 тисяч людей

У місті Костянтинівка Донецької області, яке майже щодня перебуває під російськими обстрілами, наразі залишаються 15 000 цивільних. Евакуація триває.
Про це в ефірі заявляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.
"Чотири місяці тому було більш ніж 30 тисяч населення, а зараз 15 тисяч у місті Костянтинівка залишається", — каже Філашкін.
За словами очільника ОВА, люди виїжджають дуже повільно з міста, попри всі застереження місцевої влади щодо небезпеки.
"Зараз ми в цьому напрямку працюємо, щоб людей вивезти з міста якомога більше. Люди, на жаль, виїжджають дуже-дуже повільно", — додає Філашкін.
- Щонайменше 5 людей загинули та 11 постраждали внаслідок авіаударів РФ по Костянтинівці Донецької області. Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно