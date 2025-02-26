Попри щоденні масовані обстріли у Костянтинівці на Донеччині залишаються 15 тисяч людей

Люди дуже повільно виїжджають з міста.

У місті Костянтинівка Донецької області, яке майже щодня перебуває під російськими обстрілами, наразі залишаються 15 000 цивільних. Евакуація триває.

Про це в ефірі заявляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Чотири місяці тому було більш ніж 30 тисяч населення, а зараз 15 тисяч у місті Костянтинівка залишається", — каже Філашкін.

За словами очільника ОВА, люди виїжджають дуже повільно з міста, попри всі застереження місцевої влади щодо небезпеки.

"Зараз ми в цьому напрямку працюємо, щоб людей вивезти з міста якомога більше. Люди, на жаль, виїжджають дуже-дуже повільно", — додає Філашкін.