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Опитування: чверть українців відчувають високий або дуже високий рівень задоволеності життям

Водночас 62% опитаних вважають те, чим займаються в житті, сповненим сенсу і вартим зусиль.

Опитування: чверть українців відчувають високий або дуже високий рівень задоволеності життям
Фото: dyvys.info

Більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, високий рівень тривожності, водночас значна частина відчуває сенс і цінність у своїй діяльності. 

Про це йдеться у результатах дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Найбільше опитаних українців, 42%, оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні, і, як вказано у результатах дослідження, це може свідчити про наявність соціально-економічних та психологічних труднощів. 

Лише 25% респондентів відчувають високий або дуже високий рівень задоволеності життям, що є критично низьким порівняно з очікуваними стандартами добробуту.

Проте опитані українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність – 62% вважають те, чим займаються в житті, сповненим сенсу і вартим зусиль. Водночас понад третина респондентів оцінюють свою діяльність як частково вартісну. 

"Це може свідчити про необхідність підтримки та заохочення людей до активної участі в житті та суспільному розвитку, а також про потребу створення можливостей для самореалізації", – зазначено у висновках.

Кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Лише 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.  43% респондентів відчували високий рівень тривоги і лише 34% опитаних повідомили про низький рівень тривоги. 

Фото: КМІС

Дослідження провели Агенція з розробки імпакт-стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київський міжнародний інститут соціології за сприяння спільноти Social Value Ukraine у червні 2024 року. Опитування проводили методом телефонних інтервʼю, загалом опитали 2 008 респондентів з неокупованих територій України.

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