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Майже 60% українців позитивно оцінюють діяльність як мінімум однієї парламентської фракції

У грудні позитивно оцінювали діяльність бодай однієї фракції 55% опитаних.

Майже 60% українців позитивно оцінюють діяльність як мінімум однієї парламентської фракції
Фото: EPA/UPG

Київський міжнародний інститут соціології упродовж 2-9 лютого провів опитування щодо оцінки українцями діяльності парламентских фракцій.

"Як можна бачити, відносно найбільше респондентів позитивно оцінюють фракцію "ЄС" – 35% вважають, що її діяльність іде на користь України проти 34%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку", – йдеться у звіті КМІС. 

Далі йдуть фракції "Голосу" (25% вважають, що  діяльність іде на користь України проти 27%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку) і "Батьківщини" (24% проти 40%). Фракції "Слуги народу" 19% опитаних дають позитивну оцінку, а негативну – 61%.

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 17% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 40%.

Загалом, більше половини респондентів – 59%, позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку (у грудні 2024 року таких було 55%).

Опитування стосовно ставлення до роботи парламентських фракцій, лютий 2025 року
Фото: КМІС
Опитування стосовно ставлення до роботи парламентських фракцій, лютий 2025 року

Також респондентів питали, кого вони вважають лідером опозиції в Україні. Опитуваним пропонували список з шести публічних осіб або респонденти могли назвати свій варіант.

Трохи більше половини респондентів (56%) змогли обрати публічну особу з переліку, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції. Відносно найбільше респондентів говорили про П. Порошенка (24%). Далі йдуть С. Притула (9%), Ю. Тимошенко (8%) і Д. Разумков (7%).

Юрія Бойка і О. Арестовича вважають лідерами опозиції по 3%.

При цьому 16% вважають, що в Україні немає справжньої опозиції (а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції).

Опитування стосовно лідерів опозиції, лютий 2025
Фото: КМІС
Опитування стосовно лідерів опозиції, лютий 2025

  • Згідно із опитуванням, понад третина українців вважає санкції РНБО проти народного депутата Петра Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті. 
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