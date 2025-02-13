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Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. 

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів). 

Краснопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух). 

Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух). 

Юнаківська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи). 

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи). 

Крім того, зранку ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати. БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, по мирним людям. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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