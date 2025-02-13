Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).

Крім того, зранку ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати. БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, по мирним людям. Наслідки атаки росіян уточнюються.