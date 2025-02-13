Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
Юнаківська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).
Крім того, зранку ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати. БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, по мирним людям. Наслідки атаки росіян уточнюються.