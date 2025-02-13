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На території Молдови біля українського кордону виявили уламки двох дронів

У обох випадках уламки знайшли у полі. 

На території Молдови біля українського кордону виявили уламки двох дронів
Уламок російського дрона у Молдові
Фото: Поліція Молдови

У Молдові поблизу кордону із Україною виявили уламки ще двох дронів. Імовірно, вони російські. 

Про це повідомила поліція Молдови.

Зазначається, що один з них знайшли у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунга.

На обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції. Згодом дрони будуть детально досліджені.

Вирва відвлучання дрона у Молдові
Фото: Поліція Молдови
Вирва відвлучання дрона у Молдові
Уламок російського дрона у Молдові
Фото: Поліція Молдови
Уламок російського дрона у Молдові

"За попередніми даними, фрагменти, виявлені на Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику. Території ізольовані, небезпека для громадян в районі вже виключена", – наголосили правоохоронці Молдови. 

У Молдові виявили уламки російських дронів
Фото: Поліція Молдови
У Молдові виявили уламки російських дронів
Уламки російських дронів знайшли у полі
Фото: Поліція Молдови
Уламки російських дронів знайшли у полі

  • Невідомий дрон знайшли на території Молдови у середу, 12 лютого. Безпілотники виявили неподалік від кордону з Україною.
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