У Молдові поблизу кордону із Україною виявили уламки ще двох дронів. Імовірно, вони російські.
Про це повідомила поліція Молдови.
Зазначається, що один з них знайшли у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунга.
На обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції. Згодом дрони будуть детально досліджені.
"За попередніми даними, фрагменти, виявлені на Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику. Території ізольовані, небезпека для громадян в районі вже виключена", – наголосили правоохоронці Молдови.
- Невідомий дрон знайшли на території Молдови у середу, 12 лютого. Безпілотники виявили неподалік від кордону з Україною.