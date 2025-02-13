У обох випадках уламки знайшли у полі.

У Молдові поблизу кордону із Україною виявили уламки ще двох дронів. Імовірно, вони російські.

Про це повідомила поліція Молдови.

Зазначається, що один з них знайшли у полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометри від Чадир-Лунга.

На обох локаціях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції. Згодом дрони будуть детально досліджені.

Фото: Поліція Молдови Вирва відвлучання дрона у Молдові

Фото: Поліція Молдови Уламок російського дрона у Молдові

"За попередніми даними, фрагменти, виявлені на Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику. Території ізольовані, небезпека для громадян в районі вже виключена", – наголосили правоохоронці Молдови.

Фото: Поліція Молдови У Молдові виявили уламки російських дронів

Фото: Поліція Молдови Уламки російських дронів знайшли у полі