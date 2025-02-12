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У Білорусі звільнили журналіста “Радіо Свобода” Андрія Кузнечика

Він перебував у в'язниці понад три роки за політично мотивованими звинуваченнями.

У Білорусі звільнили журналіста “Радіо Свобода” Андрія Кузнечика
Андрій Кузнечик
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 12 лютого, вийшов на волю Андрій Кузнечик - журналіст білоруської служби “Радіо Свобода”. Він понад три роки пробув у в'язниці за політично мотивованими звинуваченнями.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що звільнення Кузнечика відбулося через день після того, як адміністрація Дональда Трампа домоглася звільнення американського шкільного вчителя Марка Фогеля з російського ув'язнення.

Президент “Радіо Свобода” Стівен Капус відзначив зусилля держсекретаря США Марко Рубіо “і його команди”, а також уряд Литви за сприяння.

Стівен Капус наголосив, що сподівається також на звільнення іншого журналіста “Радіо Свобода” Ігоря Лосіка, якого зараз утримують в ув’язненні в Білорусі.

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Кузнечика заарештували 25 листопада 2021 року. Спочатку його засудили до 10 діб арешту за звинуваченням у хуліганстві, яке журналіст відкидає.

Після цього Кузнечика не звільнили, а висунули звинувачення у створенні екстремістського угруповання. Чиновники місяцями не повідомляли про це родичам і колегам Кузнечика.

8 червня 2022 року Могилівський обласний суд Білорусі засудив Кузнечика до шести років позбавлення волі. Судовий процес тривав лише один день.

Правозахисні групи в Білорусі визнали Кузнечика політичним в’язнем, він відбував покарання у в’язниці в Новополоцьку, яка відома як одна з найбільш суворих пенітенціарних установ у Білорусі.

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