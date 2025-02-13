Орбан прийняв у Будапешті співголову ультраправої AfD і назвав її “майбутнім Німеччини”

Прем'єр-міністр Угорщини, лідер націонал-консервативної партії "Фідес" Віктор Орбан прийняв вчора у Будапешті Аліс Вайдель ‒ співголову ультраправої “Альтернативи для Німеччини” (AfD), назвавши її "майбутнім Німеччини", пише DW.

Зустріч Орбана та Вайдель, яка є кандидаткою на посаду канцлера від AfD, відбулася менше ніж за два тижні до виборів у Німеччині.

Після зустрічі з Вайдель Орбан написав у соціальних мережах: “Сьогодні я познайомився з майбутнім Німеччини. Для мене було честю вітати вас у Будапешті, голово Аліс Вайдель!”.

“Цілком зрозуміло, що AfD ‒ це майбутнє”, ‒ сказав Орбан, додавши, що вся платформа ультраправої партії, від імміграції до економіки, була б “корисною для Угорщини”, якби вона була реалізована в Німеччині.

In a democracy you cannot govern against the will of the people. This is why AfD and Chairman @Alice_Weidel are the future of Germany. pic.twitter.com/8ccg0JzTVd — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 12, 2025

Зміна політики угорського прем'єра щодо німецьких ультраправих

Прийняття Вайдель сигналізує про зміну політики Орбана щодо стримування AfD, незважаючи на те, що їхні ідеології збігаються в таких питаннях, як імміграція, і обидві політсили вважають, що Європейський Союз втручається у справи своїх країн-членів.

Запрошення політикині було незвичайним жестом для чинного лідера європейської партії, враховуючи, що вона є членом партії, яку більшість німецьких політиків вважають проблематичною.

На пресконференції після їхньої зустрічі Орбан сказав, що AfD зараз має достатню підтримку в Німеччині, щоб інші партії бачили можливість для співпраці. Водночас інші політичні сили ФРН заявили, що не будуть формувати урядову коаліцію з ультраправими.

Вайдель зі свого боку назвала Угорщину зразком для своєї партії, сказавши, що ця країна є “символом для нас, для “Альтернативи для Німеччини, символом розуму та символом суверенітету та незалежності. Я хотіла б цього також і для нашої країни”. Вона також похвалила Угорщину як оплот проти нелегальної міграції та критики європейської політики захисту клімату.

На пресконференції німкеня пообіцяла “йти шляхом Угорщини, нашої великої моделі”, якщо AfD увійде до уряду Німеччини після виборів. Останні опитування показують, що AfD обіймає друге місце з підтримкою близько 20%. Однак без підтримки інших партій Вайдель не зможе увійти в уряд.