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WSJ: Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану

Згідно з даними американської розвідки, для ударів по іранських ядерних об'єктах Ізраїлю, ймовірно, знадобиться військова підтримка США. Шансів, що Ізраїль отримає таку підтримку більше за адміністрації Трампа.

WSJ: Ізраїль розглядає можливість завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану
Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Розвідувальні служби США в останні дні правління адміністрації Байдена дійшли висновку, що Ізраїль розглядає можливість завдати значних ударів по іранських ядерних об’єктах цього року, маючи на меті скористатися слабкістю Ірану, пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб, знайомих зі звітом.

Ці дані було включено в аналітичну оцінку, підготовлену приблизно на новий рік, коли адміністрація Байдена припинила роботу. Аналіз підкреслив ризики подальшої серйозної військової активності на Близькому Сході після зменшення можливостей Ірану за останній рік.

Аналіз вказує, що Ізраїль підштовхне адміністрацію Трампа підтримати удари, вважаючи більш імовірним, що він приєднається до атаки, ніж колишній президент Джо Байден. 

За словами одного з американських чиновників, знайомих із розвідкою, розвідувальне співтовариство США підготувало другий звіт, наданий на початку роботи адміністрації президента Трампа, у якому повторюється, що Ізраїль розглядає можливість завдати таких ударів по іранських ядерних об’єктах.

Військова підтримка США та боєприпаси, ймовірно, знадобляться для нападу Ізраїлю. 

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не відповів на запити про коментарі. Ізраїльські офіційні особи неодноразово сигналізували, що є можливість для більш агресивних дій проти Ірану.

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