Що відомо про Стіва Віткоффа, емісара Дональда Трампа у перемовинах з Росією

Друг, спонсор, партнер по гольфу
67-річний Віткофф — один з найближчих друзів Дональда Трампа. Вони познайомилися у 1986 році, коли Віткофф працював в юридичній компанії, клієнтом якої був Трамп. Як пише The Wall Street Journal, основою дружби став сендвіч: чоловіки зіткнулися в гастрономі після спільної роботи над угодою, у Трампа не було готівки, тому Віткофф, за його ж власними словами, замовив бутерброд з шинкою та сиром.
Це доволі цікава деталь, яка чимало говорить про світогляд Віткоффа: він єврей, однак замовив сендвіч з шинкою та сиром, хоч юдейська традиція забороняє поєднувати у одній страві м'ясні та молочні продукти.
Віткофф як і Трамп заробили статки на нерухомості. Понад те, саме майбутній президент США надихнув молодого юриста змінити рід занять і стати забудовником.
Починав Віткофф з відновлення недорогої нерухомості у Нью-Йорку, зараз його компанія Witkoff group володіє понад півсотнею знакових обєктів у США, Великій Британії. Як і Trump organization, компанія Віткоффа веде бізнес з багатьма країнами Перської затоки, зокрема, в його об'єкти інвестували суверенні фонди Катару та ОАЕ.
Окрім нерухомості Стіва Віткоффа та Дональда Трампа поєднує любов до гольфу: обоє володіють гольф-клубами і є пристрасними гравцями у гольф. До слова, саме Віткофф був поруч з Трампом на полі для гольфу під час ймовірної спроби замаху на кандидата у президенти у вересні минулого року.
Віткофф упродовж багатьох років є спонсором Республіканської партії, він також фінансував виборчу кампанію Дональда Трампа і провів поруч з ним усю виборчу кампанію. Як писали медіа, Віткофф був не лише довіреним радником, а й неодноразово виступав в ролі посередника, згладжуючи його конфлікти з впливовими республіканцями. Зокрема, з губернатором Джорджії Браяном Кемпом, якого кандидат у президенти образив у ході передвиборчого мітингу, та з конкурентом по праймеріз Роном ДеСантісом.
Після перемоги Трамп призначив Віткоффа співголовою Президентського комітету з інавгурації.
Емісар на Близькому Сході
Стів Віткофф не має дипломатичного досвіду, однак має репутацію талановитого переговорника. Як писала The Wall Street Journal, колеги у світі нерухомості описують Віткоффа як розумного, симпатичного й талановитого переговорника, стиль ведення переговорів якого ніколи не був змагальним. І цей аргумент, вочевидь, зіграв йому на користь, коли Віткофф запропонував Дональду Трампу призначити його своїм спеціальним представником на Близькому Сході.
Як розповів NBC News сенатор-республіканець Ліндсі Грем, Трамп ухвалив рішення призначити свого друга після того, як Віткофф під час обіду з ним висловив ідею працювати на Близькому Сході.
“Це мене приголомшило, тому що я не знав, що він настільки зацікавлений у Близькому Сході, — зазначив Грем. — І Трамп подивився на мене і сказав: “Ну, мільйон людей намагалися. Давайте виберемо хорошого хлопця, який є розумним хлопцем”.
Рішення виявилося вдалим: Віткофф відіграв важливу роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року. Він об’єднав зусилля з Бреттом Макгерком, представником президента Джозефа Байдена у перемовинах з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані (представляв ХАМАС) та очільником уряду Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. “Рідко, якщо взагалі колись, команди нинішніх і нових президентів різних партій працювали разом у такий важливий момент”, — писало видання The New York Times.
Високопоставлений чиновник Білого Дому, близький до переговорів,розповів NBC News, що Віткофф був “дуже корисним, зокрема, вирішив кілька питань” щодо “дуже складної угоди”.
Роль Віткоффа полягала, насамперед, у тому, щоб змусити Нетаньягу погодитися на угоду до інавгурації Дональда Трампа, щоб новообраний президент міг у день свого вступу на посаду оголосити про свою першу вдалу миротворчу ініціативу.
Як повідомила ізраїльська газета Haaretz, коли угода була на фінальному етапі, Віткофф звернувся до офісу Нетаньяху, щоб погодити її умови. Проте помічники ізраїльського прем’єра сказали, що його не можна турбувати під час шабату. Віткофф відповів “солоною англійською”, сказавши, що йому байдуже, який сьогодні день, тому Нетаньяху зобов'язаний дати відповідь.
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Роль у перемовинах з Україною та Росією
Досі Стів Віткофф інтересу до України не проявляв, принаймні публічно. Пооте наприкінці січня Віткофф поспілкувався з Андрієм Єрмаком у Польщі, під час відзначення 80-ї річниці визволення Аушвіц-Біркенау. Однак ні очільник Офісу президента України, ні представник президента США жодних подробиць про зустріч не розповідали.
Не відомо також, коли саме Дональд Трамп вирішив залучити його до перемовин.
Хоч логіку президента США зрозуміти можна.
По-перше, Віткофф — близький друг Трампа, а 47-й президент звик працювати у чутливих питаннях через людей, яким він особисто довіряє. У певному сенсі, у цьому президенти США та України схожі: обоє скептично ставляться до класичних дипломатів.
По-друге, Віткофф довів свою ефективність на Близькому Сході і Трамп, вочевидь, сподівається, що він може повторити успіх на російському треку.
По-третє, Трамп, ймовірно, сподівається впливати на Москву в тому числі кооперацію з нафтовими монархіями Затоки, які тісно співпрацюють з РФ, а Віткофф має власні контакти серед тамтешніх еліт.
Не виключено, що у нью-йоркського магната нерухомості були клієнти чи партнери і серед путінського оточення: донедавна російські багатії полюбляли інвестувати у розкішну американську нерухомість.
Тож Віткофф відповідатиме за перемовини саме з Москвою, натомість роль спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога під питанням: Дональд Трамп у переліку тих, хто очолить переговори, його взагалі не назвав. Згодом, речниця Білого дому Керолайн Лівітт уточнила, що Келлог “залишається важливою частиною команди щодо цих зусиль”. Лівіт зазначила, що він “відіграв величезну роль у тому, щоб довести переговори до нинішнього моменту” і продовжує бути частиною адміністрації президента Трампа.
Але чи така зміна піде на користь перемовинам? І чи не зіграє проти України відсутність у Віткоффа достатього розуміння причин війни та складних стосунків між Україною та Росією загалом. Бо на Близький Схід все ж він їхав, як людина, що добре знає ситуацію і чудово розуміє контекст.