Що відомо про Стіва Віткоффа, емісара Дональда Трампа у перемовинах з Росією

Що відомо про Стіва Вітхоффа, ще одного емісара Дональда Трампа?

Напередодні видання The New York Times повідомило, що Дональд Трамп таємно уповноважив Стіва Віткоффа створити канал переговорів з росіянами. Віткофф нібито вже мав прямі контакти з представниками оточення Путіна перед візитом до Москви, а також обговорив питання війни Росії проти України з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Наступного дня, 12 лютого, президент США провів телефонну розмову з Володимиром Путіним . У своїй соцмережі Дональд Трамп написав, що розмова була «довга і дуже продуктивна». ВІн також повідомив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити переговори з Росією щодо припинення війни.

“Росія обійшлася з нами дуже люб'язно, — сказав президент США. — Власне, я сподіваюся, що це є початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну”.

“Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні”, — заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.

11 лютого відбувся перший публічний очний контакт представника Дональда Трампа з владою РФ: спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф особисто прибув до Москви на власному літаку, щоб забрати і вивезти американця Марка Фогеля, якого росіяни заарештували за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани в серпні 2021 року.

Друг, спонсор, партнер по гольфу

67-річний Віткофф — один з найближчих друзів Дональда Трампа. Вони познайомилися у 1986 році, коли Віткофф працював в юридичній компанії, клієнтом якої був Трамп. Як пише The Wall Street Journal, основою дружби став сендвіч: чоловіки зіткнулися в гастрономі після спільної роботи над угодою, у Трампа не було готівки, тому Віткофф, за його ж власними словами, замовив бутерброд з шинкою та сиром.

Це доволі цікава деталь, яка чимало говорить про світогляд Віткоффа: він єврей, однак замовив сендвіч з шинкою та сиром, хоч юдейська традиція забороняє поєднувати у одній страві м'ясні та молочні продукти.

Віткофф як і Трамп заробили статки на нерухомості. Понад те, саме майбутній президент США надихнув молодого юриста змінити рід занять і стати забудовником.

Починав Віткофф з відновлення недорогої нерухомості у Нью-Йорку, зараз його компанія Witkoff group володіє понад півсотнею знакових обєктів у США, Великій Британії. Як і Trump organization, компанія Віткоффа веде бізнес з багатьма країнами Перської затоки, зокрема, в його об'єкти інвестували суверенні фонди Катару та ОАЕ.

Окрім нерухомості Стіва Віткоффа та Дональда Трампа поєднує любов до гольфу: обоє володіють гольф-клубами і є пристрасними гравцями у гольф. До слова, саме Віткофф був поруч з Трампом на полі для гольфу під час ймовірної спроби замаху на кандидата у президенти у вересні минулого року.

Фото: palmbeachpost.com Дональд Трамп та Стів Віткоффом на чемпіонаті з гольфу у Міжнародному гольф-клубі Trump у Вест-Палм-Біч, 14 листопада 2001 року.

Віткофф упродовж багатьох років є спонсором Республіканської партії, він також фінансував виборчу кампанію Дональда Трампа і провів поруч з ним усю виборчу кампанію. Як писали медіа, Віткофф був не лише довіреним радником, а й неодноразово виступав в ролі посередника, згладжуючи його конфлікти з впливовими республіканцями. Зокрема, з губернатором Джорджії Браяном Кемпом, якого кандидат у президенти образив у ході передвиборчого мітингу, та з конкурентом по праймеріз Роном ДеСантісом.

Після перемоги Трамп призначив Віткоффа співголовою Президентського комітету з інавгурації.

Емісар на Близькому Сході

Стів Віткофф не має дипломатичного досвіду, однак має репутацію талановитого переговорника. Як писала The Wall Street Journal, колеги у світі нерухомості описують Віткоффа як розумного, симпатичного й талановитого переговорника, стиль ведення переговорів якого ніколи не був змагальним. І цей аргумент, вочевидь, зіграв йому на користь, коли Віткофф запропонував Дональду Трампу призначити його своїм спеціальним представником на Близькому Сході.

Як розповів NBC News сенатор-республіканець Ліндсі Грем, Трамп ухвалив рішення призначити свого друга після того, як Віткофф під час обіду з ним висловив ідею працювати на Близькому Сході.

“Це мене приголомшило, тому що я не знав, що він настільки зацікавлений у Близькому Сході, — зазначив Грем. — І Трамп подивився на мене і сказав: “Ну, мільйон людей намагалися. Давайте виберемо хорошого хлопця, який є розумним хлопцем”.

Фото: EPA/UPG Стів Віткофф виступає з промовою під час передвиборчої зустрічі Трампа у Мілуокі, 18 липня 2024 року.

Рішення виявилося вдалим: Віткофф відіграв важливу роль у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року. Він об’єднав зусилля з Бреттом Макгерком, представником президента Джозефа Байдена у перемовинах з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані (представляв ХАМАС) та очільником уряду Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. “Рідко, якщо взагалі колись, команди нинішніх і нових президентів різних партій працювали разом у такий важливий момент”, — писало видання The New York Times.

Високопоставлений чиновник Білого Дому, близький до переговорів,розповів NBC News, що Віткофф був “дуже корисним, зокрема, вирішив кілька питань” щодо “дуже складної угоди”.

Роль Віткоффа полягала, насамперед, у тому, щоб змусити Нетаньягу погодитися на угоду до інавгурації Дональда Трампа, щоб новообраний президент міг у день свого вступу на посаду оголосити про свою першу вдалу миротворчу ініціативу.

Як повідомила ізраїльська газета Haaretz, коли угода була на фінальному етапі, Віткофф звернувся до офісу Нетаньяху, щоб погодити її умови. Проте помічники ізраїльського прем’єра сказали, що його не можна турбувати під час шабату. Віткофф відповів “солоною англійською”, сказавши, що йому байдуже, який сьогодні день, тому Нетаньяху зобов'язаний дати відповідь.

Фото: EPA/UPG Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф із радником з національної безпеки Майклом Уолцем (праворуч) спілкуються зі ЗМІ біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 4 лютого 2025 року

Роль у перемовинах з Україною та Росією

Досі Стів Віткофф інтересу до України не проявляв, принаймні публічно. Пооте наприкінці січня Віткофф поспілкувався з Андрієм Єрмаком у Польщі, під час відзначення 80-ї річниці визволення Аушвіц-Біркенау. Однак ні очільник Офісу президента України, ні представник президента США жодних подробиць про зустріч не розповідали.

Не відомо також, коли саме Дональд Трамп вирішив залучити його до перемовин.

Хоч логіку президента США зрозуміти можна.

По-перше, Віткофф — близький друг Трампа, а 47-й президент звик працювати у чутливих питаннях через людей, яким він особисто довіряє. У певному сенсі, у цьому президенти США та України схожі: обоє скептично ставляться до класичних дипломатів.

По-друге, Віткофф довів свою ефективність на Близькому Сході і Трамп, вочевидь, сподівається, що він може повторити успіх на російському треку.

Фото: aljazeera.com Стів Вітхофф

По-третє, Трамп, ймовірно, сподівається впливати на Москву в тому числі кооперацію з нафтовими монархіями Затоки, які тісно співпрацюють з РФ, а Віткофф має власні контакти серед тамтешніх еліт.

Не виключено, що у нью-йоркського магната нерухомості були клієнти чи партнери і серед путінського оточення: донедавна російські багатії полюбляли інвестувати у розкішну американську нерухомість.

Тож Віткофф відповідатиме за перемовини саме з Москвою, натомість роль спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога під питанням: Дональд Трамп у переліку тих, хто очолить переговори, його взагалі не назвав. Згодом, речниця Білого дому Керолайн Лівітт уточнила, що Келлог “залишається важливою частиною команди щодо цих зусиль”. Лівіт зазначила, що він “відіграв величезну роль у тому, щоб довести переговори до нинішнього моменту” і продовжує бути частиною адміністрації президента Трампа.

Але чи така зміна піде на користь перемовинам? І чи не зіграє проти України відсутність у Віткоффа достатього розуміння причин війни та складних стосунків між Україною та Росією загалом. Бо на Близький Схід все ж він їхав, як людина, що добре знає ситуацію і чудово розуміє контекст.