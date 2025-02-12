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Норвегія приєднується до коаліції безпілотників

Нещодавно Норвегія внесла 700 млн крон у багатонаціональну ініціативу з закупівлі безпілотників для України.

Норвегія вже робить великий внесок у придбання та розробку безпілотників і тепер стає членом створеної коаліції з допомоги Україні безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Норвегії.

“Україна гостро потребує додаткової військової техніки для захисту від російсько-агресорської війни. Безпілотники та безпілотні технології є важливою частиною цього як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на передовій”, - сказав міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

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В Міноборони нагадали, що нещодавно Норвегія внесла 700 млн крон у багатонаціональну ініціативу з закупівлі безпілотників для України. Цього року також планується використати кошти програми Нансена з безпілотників і технологій для безпілотників.

Також Норвегія є співлідером коаліції з безпеки на морі разом із Великобританією.

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