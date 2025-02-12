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У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

Його повноваження триватимуть до травня 2025 року.

У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент
Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан та ексглава держави Клаус Йоганніс
Фото: Inquam Photos/Octav Citește

Очільник Сенату Румунії Іліє Боложан приступив до повноважень тимчасового президента країни.

Про це пише Digi24. 

Офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса відбулася у президентському палаці в Котрочені.

Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень. 

Повноваження тимчасового президента триватимуть до травня цього року. 

  • 10 лютого Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку з поста президента Румунії і на тлі все більшого невдоволення серед населення і навіть його власних політичних союзників.
  • У вівторок Конституційний суд визнав вакантною посаду президента Румунії та встановив, що Іліє Боложан, голова Сенату, займе цю тимчасову посаду із 12 лютого. 
  • Клаус Йоганніс обирався главою держави на два терміни. Його останній термін повинен був закінчитися 21 грудня 2024 року, але Конституційний суд скасував президентські вибори і вирішив, що Йоханніс залишиться на посаді до обрання нового президента.
  • Перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, другий – 18 травня. Тоді Боложан буде відсторонений від посади президента.
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