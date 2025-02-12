У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

Його повноваження триватимуть до травня 2025 року.

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан та ексглава держави Клаус Йоганніс

Очільник Сенату Румунії Іліє Боложан приступив до повноважень тимчасового президента країни.

Про це пише Digi24.

Офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса відбулася у президентському палаці в Котрочені.

Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.

Повноваження тимчасового президента триватимуть до травня цього року.