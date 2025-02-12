У Румунії офіційно вступив на посаду тимчасовий президент

Очільник Сенату Румунії Іліє Боложан приступив до повноважень тимчасового президента країни.
Про це пише Digi24.
Офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса відбулася у президентському палаці в Котрочені.
Після церемонії Йоганніс залишив палац Котрочень.
Повноваження тимчасового президента триватимуть до травня цього року.
- 10 лютого Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку з поста президента Румунії і на тлі все більшого невдоволення серед населення і навіть його власних політичних союзників.
- У вівторок Конституційний суд визнав вакантною посаду президента Румунії та встановив, що Іліє Боложан, голова Сенату, займе цю тимчасову посаду із 12 лютого.
- Клаус Йоганніс обирався главою держави на два терміни. Його останній термін повинен був закінчитися 21 грудня 2024 року, але Конституційний суд скасував президентські вибори і вирішив, що Йоханніс залишиться на посаді до обрання нового президента.
- Перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, другий – 18 травня. Тоді Боложан буде відсторонений від посади президента.