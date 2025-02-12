​У ЄС міркують над тимчасовим обмеженням ціни на газ

Це вже викликало негативну реакцію з боку промислових груп, які вважають, що це зруйнує довіру до європейського ринку.

У Брюсселі міркують над тимчасовим обмеженням цін на газ в ЄС, які нещодавно досягли рекордних рівнів порівняно зі США.

Про це пише Financial Times.

Цього тижня європейські ціни на природний газ досягли найвищого рівня за більш ніж два роки. Частково це трапилося через низькі температури та відсутність вітру, що перешкоджало виробництву енергії з відновлюваних джерел. Вони в три-чотири рази вищі, ніж у США, і це створює серйозну перешкоду для європейських компаній.

Тому Єврокомісія працює над "чистою промисловою угодою", яку оприлюднять наступного місяця. Про це виданню повідомили ознайомлені із цим питанням троє людей.

Документ має окреслити шляхи підтримки важкої промисловості ЄС, оскільки підприємства борються з численними викликами, зокрема і з агресивними торговельними заходами президента США Дональда Трампа.

Розмови про механізми обмеження цін вже викликали негативну реакцію з боку промислових груп, які вважають, що це зруйнує довіру до європейського ринку.

Одинадцять груп, у тому числі асоціація європейських енергетичних бірж Europex і лобістська група фінансових ринків AFME, у вівторок надіслали листа президенту комісії Урсулі фон дер Ляєн. У листі вони застерегли, що цей захід, якщо його застосують, може мати "далекосяжні негативні наслідки" для стабільності європейських енергетичних ринків і безпеки постачання на всьому континенті.

Зокрема, як вважають підприємці, обмеження ціни на газ "зашкодить довірі" до еталонного фонду передачі права власності в Європі, головного центру торгівлі та врегулювання цін на газ. І це би спонукало б світове газове співтовариство перейти до "інших, нестримних і, отже, більш репрезентативних референтних цін, які переважно є за межами ЄС".

Двоє високопоставлених чиновників блоку заявили, що плани ЄС також включатимуть заходи щодо запобігання підвищення цін трейдерами на газ влітку, оскільки європейські країни запасаються паливом напередодні наступної зими.

Один із співрозмовників заявив, що деякі країни-члени, швидше за все, не бажають запровадити обмеження цін. Серед країн, які виступили проти попереднього обмеження, були Німеччина та Нідерланди.

У комісії поки ніяк не коментують ситуацію.

На думку старшого радника Eurasia Group і колишнього міністра енергетики Норвегії Норвегії Амунда Віка, будь-яке втручання у ціни також може перешкодити зусиллям блоку запобігти "тарифному наступу" Трампа, якщо ЄС не закупить більше зрідженого природного газу у США. Він зазначив, що Європа повинна акцентували на отриманні достатньої кількості енергії для роботи промисловості та опалення будинків, а встановлення ліміту оптових ринкових цін не вирішить це, оскільки основною проблемою є брак енергії.

ЄС вперше запропонував подібне обмеження у 2022 році, на піку енергетичної кризи у блоці, яку спровокувало постійне скорочення Росією поставок газу своїм європейським сусідам після повномасштабного вторгнення в Україну. Обмеження так і не було введено в дію.

Минулого року колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі закликав надати Комісії повноваження встановлювати "динамічні обмеження" для ситуацій, коли ціна на газ в ЄС відрізняється від світових цін на енергоносії.