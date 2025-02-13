“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
ГоловнаСвіт

Ізраїль закликав резервістів армії бути готовими до відновлення війни у Газі

Міністр оборони заявив про "нову інтенсивність ведення бойових дій".

Ізраїль закликав резервістів армії бути готовими до відновлення війни у Газі
Фото: Israel Defense Forces

Ізраїльський уряд попередив резервістів армії оборони країни про можливе відновлення бойових дій у Смузі Гази у суботу в разі відмови ХАМАСу виконати вимоги щодо звільнення заручників.

Як пише Reuters, міністр оборони Ісраель Катц заявив, що угода про припинення вогню мала на меті швидке повернення громадян з неволі - тож якщо цього не відбувається, "перемир'я не буде, буде війна". 

Урядовець стверджує, що нова фаза протистояння в Газі "буде зовсім іншої інтенсивності" і "дозволить реалізувати бачення президента Дональда Трампа щодо цього регіону", яке передбачає повне виселення палестинців та передачу контролю над анклавом Сполученим Штатам.

У ХАМАСі попередили, що "не приймуть мову американських та ізраїльських погроз" та зв'язалися з країнами-посередниками щодо подальшої долі мирної угоди. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies