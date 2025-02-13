Ізраїль закликав резервістів армії бути готовими до відновлення війни у Газі

Ізраїльський уряд попередив резервістів армії оборони країни про можливе відновлення бойових дій у Смузі Гази у суботу в разі відмови ХАМАСу виконати вимоги щодо звільнення заручників.

Як пише Reuters, міністр оборони Ісраель Катц заявив, що угода про припинення вогню мала на меті швидке повернення громадян з неволі - тож якщо цього не відбувається, "перемир'я не буде, буде війна".

Урядовець стверджує, що нова фаза протистояння в Газі "буде зовсім іншої інтенсивності" і "дозволить реалізувати бачення президента Дональда Трампа щодо цього регіону", яке передбачає повне виселення палестинців та передачу контролю над анклавом Сполученим Штатам.

У ХАМАСі попередили, що "не приймуть мову американських та ізраїльських погроз" та зв'язалися з країнами-посередниками щодо подальшої долі мирної угоди.