Король Абдалла II: Йорданія зберігає “непохитну позицію” проти переміщення палестинців

Король Йорданії Абдалла II зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Про це повідомляє CNN.
Король Йорданії заявив, що його країна зберігає свою “непохитну позицію проти переміщення палестинців у Газі та на Західному березі Йордану”.
На спільній прес-конференції Дональд Трамп підтвердив свій план щодо взяття США під контроль Гази та виселення палестинців з неї.
Водночас Абдалла II не відкидав ідею президента США прямо, хоча він порадив “не забігати вперед” і зазначив, що альтернативні пропозиції будуть готові.
Згодом король Йорданії сказав, що існує “єдина арабська позиція” проти переміщення палестинців.
“Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх”, – сказав він.
-
Дональд Трамп на тлі зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньягу сказав, що з Гази слід виселити всіх палестинців, і що Штати готові взяти цю територію під контроль.
-
На думку Трампа, палестинців повинні прийняти інші арабські країни.
-
Ідею Трампа відкинули Саудівська Аравія, Франція, Китай та інші країни.
- Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підтримав ідею американського президента Дональда Трампа стосовно "виїзду" палестинців зі Смуги Гази. Міністр дав розпорядження армії підготувати план "добровільного виїзду" мешканців Гази.