Король Абдалла II: Йорданія зберігає “непохитну позицію” проти переміщення палестинців

Про це король Йорданії заявив король після зустрічі з Трампом.

Король Йорданії Абдалла II зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Король Йорданії заявив, що його країна зберігає свою “непохитну позицію проти переміщення палестинців у Газі та на Західному березі Йордану”.

На спільній прес-конференції Дональд Трамп підтвердив свій план щодо взяття США під контроль Гази та виселення палестинців з неї.

Водночас Абдалла II не відкидав ідею президента США прямо, хоча він порадив “не забігати вперед” і зазначив, що альтернативні пропозиції будуть готові.

Згодом король Йорданії сказав, що існує “єдина арабська позиція” проти переміщення палестинців.

“Відбудова Гази без переміщення палестинців і вирішення жахливої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх”, – сказав він.