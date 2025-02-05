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Трамп заявив, що США "візьмуть під контроль Газу"

"Ми будемо володіти цією землею та розвивати її".

Трамп заявив, що США "візьмуть під контроль Газу"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

На підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу президент США Дональд Трамп зробив шокуючу заяву про намір "взяти під контроль Смугу Гази".

Як пише Reuters, господар Білого дому розповів ЗМІ, що Сполучені Штати "володітимуть цією землею та візьмуть на себе відповідальність щодо розмінування усіх бомб, які не вибухнули, та роззброєння".

Трамп пообіцяв, що Вашингтон "розвиватиме цю територію, створить тисячі й тисячі робочих місць, і вона стане тим, чим пишатиметься весь Близький Схід". На питання про те, хто житиме у Газі, президент відповів, що вона "стане домівкою для громадян світу". 

Трамп додав, що "місяцями розмірковував щодо позиції довготривалого володіння і дійшов висновку, що це принесе стабільність на Близькому Сході". За словами президента, він вже озвучив цю ідею регіональним лідерам, які нібито її підтримали. 

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