ЗМІ: азербайджанський літак був збитий російською ракетою "Панцир-С"

Джерело в уряді Азербайджану повідомило Reuters подробиці щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - повідомило джерело.

25 грудня пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, впав біля міста Актау на заході Казахстану. Загинули 38 із 67 людей, які перебували на борту літака.

За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

У парламенті Азербайджану підтвердили попередні результати розслідування і звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що Росія має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.

Президент Азербайджану Алієв також заявив, що літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Літак був приведений у некерований стан засобами РЕБ, а потім унаслідок вогню, відкритого із землі, постраждала його хвостова частина.

Алієв заявив, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності, а також виплатити компенсації Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Президент також наголосив, що у Росії закрили повітряний простір у рамках так званого плану "Ковьор" вже після того, як пасажирський літак зазнав впливу засобів РЕБ та був обстріляний. І це також може свідчити про намір росіян приховати причини катастрофи.

Наразі "чорні скриньки" передали до Бразилії – країни виробника лайнера.

28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку росіяни взагалі намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також – шукали так званий український слід.

29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися.