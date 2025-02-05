ЗМІ: азербайджанський літак був збитий російською ракетою "Панцир-С"

Джерело в уряді Азербайджану повідомило Reuters подробиці щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії”.
"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - повідомило джерело.
Що відомо про катастрофу літака AZAL
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25 грудня пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, впав біля міста Актау на заході Казахстану. Загинули 38 із 67 людей, які перебували на борту літака.
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За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
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У парламенті Азербайджану підтвердили попередні результати розслідування і звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що Росія має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
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Президент Азербайджану Алієв також заявив, що літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Літак був приведений у некерований стан засобами РЕБ, а потім унаслідок вогню, відкритого із землі, постраждала його хвостова частина.
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Алієв заявив, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності, а також виплатити компенсації Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Президент також наголосив, що у Росії закрили повітряний простір у рамках так званого плану "Ковьор" вже після того, як пасажирський літак зазнав впливу засобів РЕБ та був обстріляний. І це також може свідчити про намір росіян приховати причини катастрофи.
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Наразі "чорні скриньки" передали до Бразилії – країни виробника лайнера.
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28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку росіяни взагалі намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також – шукали так званий український слід.
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29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися.
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян внаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.