Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком AZAL, проте не визнав провини Росії

З ініціативи російської сторони Владімір Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб докладно обговорити аварію пасажирського літака авіакомпанії AZAL (“Азербайджанські авіалінії”) 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані, повідомили у Кремлі.
“Владімір Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії”, – йдеться у повідомленні.
Водночас Кремль не визнав напряму, що Росія має стосунок до аварії літака. Там кажуть, що азербайджанське пасажирське повітряне судно неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У Москві поскаржились, що у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.
Наразі ведуться первинні слідчі дії за участі представників Генпрокуратури Азербайджану як у Грозному, так і в районі міста Актау.
Авіакатастрофа літака AZAL
- У парламенті Азербайджану звинуватили Росію у збитті літака Embraer E190 компанії Azerbaijan Airlines. Зокрема депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
- Про те, що імовірно літак "Азербайжанських авіаліній" збила російська ППО, розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
- 25 грудня у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
- Згодом в українському ЦПД заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу.
- За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
- Зеленський пообіцяв президенту Азербайжану підтримку у розслідуванні авіакатастрофи. Україна та Азербайжан домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.