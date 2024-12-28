Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком AZAL, проте не визнав провини Росії

У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони.

З ініціативи російської сторони Владімір Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб докладно обговорити аварію пасажирського літака авіакомпанії AZAL (“Азербайджанські авіалінії”) 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані, повідомили у Кремлі.

“Владімір Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії”, – йдеться у повідомленні.

Водночас Кремль не визнав напряму, що Росія має стосунок до аварії літака. Там кажуть, що азербайджанське пасажирське повітряне судно неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У Москві поскаржились, що у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Наразі ведуться первинні слідчі дії за участі представників Генпрокуратури Азербайджану як у Грозному, так і в районі міста Актау.

Авіакатастрофа літака AZAL