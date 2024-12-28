Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
ГоловнаСвіт

Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком AZAL, проте не визнав провини Росії

У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони.

Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком AZAL, проте не визнав провини Росії
Ілюстративне фото: Путін і Алієв
Фото: EPA/UPG

З ініціативи російської сторони Владімір Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб докладно обговорити аварію пасажирського літака авіакомпанії AZAL (“Азербайджанські авіалінії”) 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані, повідомили у Кремлі. 

“Владімір Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії”, – йдеться у повідомленні.

Водночас Кремль не визнав напряму, що Росія має стосунок до аварії літака. Там кажуть, що азербайджанське пасажирське повітряне судно неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У Москві поскаржились, що у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Наразі ведуться первинні слідчі дії за участі представників Генпрокуратури Азербайджану як у Грозному, так і в районі міста Актау. 

Авіакатастрофа літака AZAL 

  • У парламенті Азербайджану звинуватили Росію у збитті літака Embraer E190 компанії Azerbaijan Airlines. Зокрема депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим. 
  • Про те, що імовірно літак "Азербайжанських авіаліній" збила російська ППО, розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
  • 25 грудня у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
  • Згодом в українському ЦПД заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу. 
  • За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
  • Зеленський пообіцяв президенту Азербайжану підтримку у розслідуванні авіакатастрофи. Україна та Азербайжан домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies