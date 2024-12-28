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BioNTech виплатить 1,2 млрд доларів роялті за вакцину від Covid

Фармацевтична компанія уникне судових позовів.

BioNTech виплатить 1,2 млрд доларів роялті за вакцину від Covid
Вакцина від Covid розробки BioNTech/Pfizer
Фото: EPA/UPG

Німецька фармацевтична корпорація BioNTech погодилася урегулювати у позасудовому порядку суперечки щодо відрахувань за використання патентів для створення вакцини від коронавірусу. 

Як пише Deutsche Welle, BioNTech заплатить загалом 1,2 мільярда доларів роялті, більшу частку яких (791,5 млн доларів) отримає Національний інститут здоров'я США, а решту - університет штату Пенсильванія.

Німці користувалися розробками цих двох установ для того, щоб швидко - за менш ніж рік - презентувати разом з Pfizer вакцину від Covid-19 під назвою Comirnaty. Саме цей препарат для ін'єкцій у 2020 році першим на ринку отримав рекомендацію органів медичного контролю спершу до екстреного, а потім і загального використання. 

Виплати роялті дозволять компанії уникнути судової тяганини.

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