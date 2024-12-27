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Прокуратура Словаччини проведе перевірку через зустріч Фіцо із Путіним

Скаргу подали громадські активісти.

Прокуратура Словаччини проведе перевірку через зустріч Фіцо із Путіним
Фото: EPA/UPG

Генеральна прокуратура Словаччини розгляне скаргу громадських активістів та проведе перевірку дій прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо через його поїздку до Росії та зустрічі із Путіним.

Про це пише видання Aktuality.

Зі скаргою звернулися представники громадської асоціації «Мир Україні». 

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У Генпрокуратурі пообіцяли, що розглянуть "відповідно до закону" запит про "перегляд довгострокових дій" прем'єр-міністра Роберта Фіцо у зв'язку із його ставленням до Росії.

За даними громадської асоціації, прем'єр тривалий час легітимізує президента Росії Володимира Путіна, на арешт якого виданий міжнародний ордер. При цьому Росія ще із 2022 року вважає Словаччину «недружньою» країною. На думку представників організації, Фіцо зустрівся з ворогом.

  • Фіцо прилетів до Путіна 22 грудня. Імовірно, темою розмови була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.
  • На думку Зеленського, Фіцо хоче допомогти російському лідеру Володимиру Путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.
  • А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що очікує від глави уряду Роберта Фіцо більше інформації про результати зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.
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