Прокуратура Словаччини проведе перевірку через зустріч Фіцо із Путіним

Генеральна прокуратура Словаччини розгляне скаргу громадських активістів та проведе перевірку дій прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо через його поїздку до Росії та зустрічі із Путіним.

Про це пише видання Aktuality.

Зі скаргою звернулися представники громадської асоціації «Мир Україні».

У Генпрокуратурі пообіцяли, що розглянуть "відповідно до закону" запит про "перегляд довгострокових дій" прем'єр-міністра Роберта Фіцо у зв'язку із його ставленням до Росії.

За даними громадської асоціації, прем'єр тривалий час легітимізує президента Росії Володимира Путіна, на арешт якого виданий міжнародний ордер. При цьому Росія ще із 2022 року вважає Словаччину «недружньою» країною. На думку представників організації, Фіцо зустрівся з ворогом.