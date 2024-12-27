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США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі

У США заявили, що дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" порушували права людини та стримували реалізацію основних свобод у Грузії. 

США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі
Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і колишній прем’єр-міністр Грузії
Фото: EPA/UPG

Уряд США запроваджує санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, пише "Укрінформ".

Зокрема, Іванішвілі внесли до списку санкцій SDN, а також щодо нього діє ліцензія №116, яка пов’язує його діяльність з російським впливом в інших країнах.

У Держдепі заявили, що Бідзіна Іванішвілі підривав демократичне та євроатлантичне майбутнє Грузії на користь Росії.

Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підривали демократичні інституції, порушували права людини та стримували реалізацію основних свобод у Грузії. Більше того, вони зірвали євроатлантичне майбутнє Грузії, майбутнє, якого так прагне грузинський народ і якого вимагає конституція Грузії", ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті цих дій "Грузія стала вразливою для Росії, яка продовжує окупувати понад 20% її території".

США рішуче засудили дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, включно з насильницькими репресіями громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та діячів опозиції. 

"Сполучені Штати сприятимуть притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини в Грузії", — підкреслили в Держдепі.

  • Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції на співробітників МВС Грузії за жорстокість проти протестувальників, журналістів і політиків.
  • США раніше запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.
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