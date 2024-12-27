США ввели санкції проти засновника "Грузинської мрії" Іванішвілі

Уряд США запроваджує санкції проти засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, пише "Укрінформ".
Зокрема, Іванішвілі внесли до списку санкцій SDN, а також щодо нього діє ліцензія №116, яка пов’язує його діяльність з російським впливом в інших країнах.
У Держдепі заявили, що Бідзіна Іванішвілі підривав демократичне та євроатлантичне майбутнє Грузії на користь Росії.
Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підривали демократичні інституції, порушували права людини та стримували реалізацію основних свобод у Грузії. Більше того, вони зірвали євроатлантичне майбутнє Грузії, майбутнє, якого так прагне грузинський народ і якого вимагає конституція Грузії", ідеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті цих дій "Грузія стала вразливою для Росії, яка продовжує окупувати понад 20% її території".
США рішуче засудили дії "Грузинської мрії" під керівництвом Іванішвілі, включно з насильницькими репресіями громадян Грузії, протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та діячів опозиції.
"Сполучені Штати сприятимуть притягненню до відповідальності тих, хто підриває демократію та права людини в Грузії", — підкреслили в Держдепі.
- Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції на співробітників МВС Грузії за жорстокість проти протестувальників, журналістів і політиків.
- США раніше запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.