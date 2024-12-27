Вселенський патріарх попросив Ердогана про захист сирійських християн

У президентському палаці в Анкарі відбулася зустріч Вселенського патріарха Варфоломія з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пише "Укрінформ", очільник Константинопольської православної церкви звернувся до глави держави із проханням допомогти захистити життя та безпеку християн та інших меншин у Сирії після падіння режиму Башара Асада та приходу до влади ісламістських угруповань.

Завершення багаторічної диктатури Асада відбулося за безпосереднього сприяння Туреччини, яка надавала підтримку опозиційним силам. Радикальні прихильники Ердогана навіть закликали свого лідера до територіальної експансії на сирійську територію.

Нова влада Сирії стверджує, що не буде порушувати права релігійних та етнічних меншин і нав'язувати ісламістську ідеологію. Після спалення різдвяної ялинки в одному з міст центральної Сирії режим у Дамаску покарав винних та пообіцяв відновити символ християнського свята.