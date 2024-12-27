Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив на своїй сторінці у мережі X про те, що він та його колеги потрапили під обстріл в аеропорту у Ємені.

За словами очільника ВООЗ, він перебував в країні з місією щодо оцінки гуманітарної ситуації та переговорів про звільнення утримуваних хуситами співробітників ООН. Під час очікування на посадку в літак в аеропорту міста Санаа розпочалася повітряна атака.

Внаслідок бомбардування був поранений член екіпажу судна, на якому мав летіти посадовець. Щонайменше двоє людей у будівлі летовища загинули. Пошкоджень зазнали злітна смуга, вежа контролю польотів та лаунж зони відправлення - як написав Гебреєсус, "за кілька метрів від того місця, де були ми".

Голова ВООЗ підкреслив, що він та його колеги з ООН не постраждали, але будуть змушені очікувати на відновлення інфраструктури аеропорту, щоб залишити Ємен.