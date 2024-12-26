Екскандидата в президенти Тайваню звинуватили в корупції

65-річного екскандидата у президента Тайваню Ко Вень Чже звинуватили у корупції.
Про це пише ВВС.
Його звинувачують в отриманні півмільйона доларів хабара під час операції з нерухомістю під час його перебування на посаді мера столиці Тайваню Тайбею, а також в неправдивій звітності про фінансування кампанії під час його балотування на пост президента в січні.
Прокуратура вимагає до 28,5 років позбавлення волі. Чиновник заперечує звинувачення. Його арештували ще у вересні, від того часу він перебував під вартою.
У четвер прокурори заявили, що він був серед 11 осіб, яких притягнуть до кримінальної відповідальності. Декільком іншим членам Народної партії Тайваню, до якої належить політик, також висунули звинувачення у незаконному привласненні пожертвувань.
- Політика обрали мером Тайбею у 2014 році. Згодом у 2018 році його переобрали, але його політика змінилася, і він розширив відносини Тайбею із материковим Китаєм.
- Ко Вень Чже під час січневих президентських виборів набрав понад 25% голосів. Він поступився кандидату від правлячої партії Лай Цінта, який отримав 40% підтримки виборців, та Хоу Юй-і.
- Після поразки на президентських виборах він пообіцяв, що не відмовлятиметься від своєї політичної кар’єри, і знову балотуватиметься на пост президента у 2028 році.