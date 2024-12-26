Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після останнього російського удару

Президент США Джо Байден відреагував на російську ракетну атаку по Україні 25 грудня 2024 року.

“У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах і критичній енергетичній інфраструктурі. Мета цієї жахливої атаки полягала в тому, щоб припинити доступ українців до тепла та електроенергії взимку та поставити під загрозу безпеку його мережі”, - зазначив Байден.

Президент США наголосив, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе агресію Росії.

“За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і на підході ще більше”, - запевнив Джо Байден.

Він також повідомив, що наказав Міністерству оборони продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну, і США продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських військ.