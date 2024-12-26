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Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після останнього російського удару

Президент США наказав Пентагону продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну.

Байден пообіцяв Україні більше ракет для ППО після останнього російського удару
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Президент США Джо Байден відреагував на російську ракетну атаку по Україні 25 грудня 2024 року.

“У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників по українських містах і критичній енергетичній інфраструктурі. Мета цієї жахливої атаки полягала в тому, щоб припинити доступ українців до тепла та електроенергії взимку та поставити під загрозу безпеку його мережі”, - зазначив Байден. 

Президент США наголосив, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство мають продовжувати підтримувати Україну, доки вона не переможе агресію Росії

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“За останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, і на підході ще більше”, - запевнив Джо Байден. 

Він також повідомив, що наказав Міністерству оборони продовжувати стрімкі поставки зброї в Україну, і США продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських військ.

  • 25 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по критичній інфраструктурі України.

  • У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

  • Спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

  • Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив комбінований удар Росії по українській енергосистемі.

  • Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже засудила російський комбінований обстріл України на Різдво і наголосила, що єдиним виходом є продовження підтримки українців у війні проти РФ.

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