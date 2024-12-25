На Харківщині без опалення залишаються близько 300 тисяч жителів

Ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки Харкова вдалося частково відновити.

На Харківщині поступово відновлюється теплопостачання, зараз близько 300 тис. жителів залишаються без тепла.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уточнюється, що без тепла залишаються мешканці в 1171 будинку.

“У Харкові діють віялові відключення електропостачання — одночасно без світла до 15 % споживачів”, - додав начальник ОВА.

В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки Харкова вдалося частково відновити.

“Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир”, - сказав Терехов.

Мер Харкова запевнив, що роботи тривають, і спеціалісти продовжуватимуть працювати вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі.