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На Харківщині без опалення залишаються близько 300 тисяч жителів

Ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки Харкова вдалося частково відновити.

На Харківщині без опалення залишаються близько 300 тисяч жителів
Обстріл харкова і харківщини 25 грудня 2024
Фото: прокуратура

На Харківщині поступово відновлюється теплопостачання, зараз близько 300 тис. жителів залишаються без тепла.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уточнюється, що без тепла залишаються мешканці в 1171 будинку.

“У Харкові діють віялові відключення електропостачання — одночасно без світла до 15 % споживачів”, - додав начальник ОВА.

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В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки Харкова вдалося частково відновити.

“Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир”, - сказав Терехов.

Мер Харкова запевнив, що роботи тривають, і спеціалісти продовжуватимуть працювати вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі.

  • Харків, як і Україна в цілому, вранці 25 грудня пережив чергову масовану ракетну атаку по обʼєктах енергетики. Росія запустила по місту 12 ракет, всі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та по обʼєктах електроенергетики. 
  • Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики значна частина Харкова залишилась без опалення. 
  • Попередньо встановлено, що по Салтівському району атака була здійснена ракетами типу С-400, по Немишлянському – Х-35. Точний тип ракет, якими було завдано інші удари, встановлюється. 
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