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Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів області.

Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини
Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 25 грудня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів. 

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни атакували дронами та артилерією.

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Есманьську громаду ворог обстріляв з артилерії, мінометів та дроном.

Також мінометами армія РФ атакувала Середино-Будську, Краснопільську, Новослобідську громади. 

По Глухівській та Шалигинській громадам загарбники били дронами.

Свеську громаду російські військові атакували з гранатометів, а Юнаківську - з артилерії.

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