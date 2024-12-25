Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини

Свеську громаду російські військові атакували з гранатометів, а Юнаківську - з артилерії.

По Глухівській та Шалигинській громадам загарбники били дронами.

Есманьську громаду ворог обстріляв з артилерії, мінометів та дроном.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 95 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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