На Буковині сапери вилучили уламки російської ракети

Ракета впала посеред поля у Чернівецькій області.

У Чернівецькій області сапери ДСНС вилучили уламки російської ракети, яка впала посеред поля.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сапери ДСНС вилучили уламки аибухонебезпечного предмета, що були знайдені на відкритій території", — ідеться у повідомленні.

На місці працювали всі профільні служби. Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували ВНП, обстежили прилеглу територію та вилучили уламки.