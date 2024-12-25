На Буковині сапери вилучили уламки російської ракети

У Чернівецькій області сапери ДСНС вилучили уламки російської ракети, яка впала посеред поля.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сапери ДСНС вилучили уламки аибухонебезпечного предмета, що були знайдені на відкритій території", — ідеться у повідомленні.
На місці працювали всі профільні служби. Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували ВНП, обстежили прилеглу територію та вилучили уламки.
- 7 грудня вибухотехніки поліції Чернівецької області знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети у Дністровському районі.