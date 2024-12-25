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На Буковині сапери вилучили уламки російської ракети

Ракета впала посеред поля у Чернівецькій області.

На Буковині сапери вилучили уламки російської ракети
Фото: ДСНС України

У Чернівецькій області сапери ДСНС вилучили уламки російської ракети, яка впала посеред поля. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сапери ДСНС вилучили уламки аибухонебезпечного предмета, що були знайдені на відкритій території", — ідеться у повідомленні.

На місці працювали всі профільні служби. Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували ВНП, обстежили прилеглу територію та вилучили уламки.

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