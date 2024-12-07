На Буковині знешкодили нерозірвану бойову частину російської ракети Х-101

Вибухотехніки поліції Чернівецької області знешкодили нерозірвану бойову частину ворожої ракети у Дністровському районі.

Про це повідомляє Нацонаальна поліція України.

"Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта поліцейські вибухотехніки виявили в Дністровському районі бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала", — ідеться у повідомленні.

Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву.

Поліцейські нагадують: у разі виявлення боєприпасів, частин ракет, снарядів, БпЛА чи інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів категорично забороняється наближати до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити профільні служби.